Санкции добрались до геймеров: Sony заблокирует российские «плойки» без регулярного онлайн-чека

Как выяснил Telegram-канал, Sony намерена ввести требование ежемесячного подключения консоли к интернету для подтверждения лицензий с марта 2026 года. Если проверка не будет пройдена, игры могут перестать запускаться, а сама приставка рискует стать бесполезной. Это особенно актуально для российских пользователей, поскольку доступ к онлайн-сервисам PlayStation ограничен, и многие игры приобретаются через неофициальные каналы.