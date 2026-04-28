Ночные заморозки и мокрый снег: синоптики о погоде в Беларуси в среду

МИНСК, 28 апр — Sputnik. Переменная облачность сохранится в Беларуси в среду, на большей части республики ожидаются ночные заморозки и кратковременные осадки, сообщили в Белгидромете.
По прогнозам синоптиков, погодные условия в стране будет определять область повышенного атмосферного давления, ожидается переменная облачность.
Ночью преимущественно без осадков, однако днем местами пройдут кратковременные дожди, возможен мокрый снег. Ветер северный и северо-западный, умеренный.
«Ночью во многих районах заморозки 0…-5°С, максимальная температура воздуха днем +6…+11°С», — говорится в сообщении Белгидромета.
В белорусской столице температура воздуха составит до +7…+9°C, без существенных осадков.
В других городах ожидается следующая погода:
в Бресте — +8…+10°C, без существенных осадков;
в Витебске — +7…+9°C, без существенных осадков;
в Гомеле — +8…+10°C, без существенных осадков;
в Гродно — +8…+10°C, без существенных осадков;
в Могилеве — +7…+9°C, без существенных осадков.
Синоптики также объявили штормовое предупреждение: в ночь на