Росреестр по Москве за январь — март оформил 25 домов по программе реновации

«За три месяца более четверти от общего объема оформленных с начала этого года многоэтажек пришлось на новостройки для реновации. Это почти 920 тыс. кв. м, или свыше 0,5 млн “квадратов” современного и.
комфортного жилья. Всего в этих домах предусмотрено 8 тыс. 639 квартир. При этом больше всего домов учтено на Соколиной Горе и в Измайлово, где поставлено на кадастр по три дома", — цитируется в тексте руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.
Жилые комплексы по программе реновации, поставленные на учет, появились в следующих административных округах: ВАО (девять домов), ЮВАО (шесть домов), СВАО, ЮЗАО, ТиНАО и ЗелАО (по два дома), а также в САО и СЗАО (по одному дому).