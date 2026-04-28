Пожарно-тактические учения провели в Ростовской области

Губернатор Юрий Слюсарь посетил пожарно-тактические учения в Усть-Донецком районе Дона.

Источник: Комсомольская правда

В Усть-Донецком районе Ростовской области провели пожарно-тактические учения. За ходом масштабной тренировки наблюдал губернатор Юрий Слюсарь, сообщает пресс-служба главы региона.

По легенде учений, из-за пожароопасности появилась угроза распространения ландшафтного и лесного пожаров на населенные пункты.

Чтобы не допустить предполагаемое продвижение огня быстро и слажено организовали тушение на разных типах местности, а также провели учебный водозабор из естественного водоема. Все принятые меры помогли успешно локализовать и потушить условный пожар.

Всего в тренировке участвовали 236 человек, было задействовано 69 единиц техники.

— Впервые побывал на пожарно-тактических учениях в Усть Донецком районе — и остался под сильным впечатлением. Увидел, насколько слаженно работают наши пожарные, — отметил Юрий Слюсарь.

Кроме учений, также провели выставку. Посетителям показали образцы техники различного назначения, от гусеничного снегоболотохода «Бобр» до машин для дезинфекции и проведения водолазных работ.

Губернатор поблагодарил участников областной тренировки и в преддверии Дня пожарной охраны России вручил региональные награды десяти лучшим сотрудникам экстренных служб.

Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше