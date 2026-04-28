Госдума рассмотрит введение обязательной маркировки домашних животных

Петербургские депутаты отметили, что многие бездомные животные в прошлом либо потерялись, либо их выбросили хозяева, а потому ведение списка сможет ~снизить число безнадзорных кошек и собак~. Также внесение питомцев в единую базу позволит легко находить их владельцев в случае, если животные причинят кому-либо ущерб, добавляют авторы инициативы. Они указали, что сейчас в ряде регионов уже действуют локальные базы и правила, однако при переезде россиян сведения в них теряют актуальность. Создание же единого реестра, объединяющего все существующие, избавит людей от необходимости повторно регистрировать питомца при смене места жительства.