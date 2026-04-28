В Госдуму внесли законопроект о создании реестра домашних животных

Заксобрание Санкт-Петербурга внесло в Государственную думу проект о создании единого реестра домашних животных. Соответствующий документ доступен в думской электронной базе.

Изменения предлагается внести в закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который мог бы обязать владельцев домашних животных регистрировать и маркировать своих питомцев.

— Принятие проекта федерального закона позволит создать единый реестр домашних животных РФ, что позволит упростить поиск владельца животного в случае его потери или установление принадлежности животного конкретному лицу в случае причинения животным ущерба третьим лицам, — говорится в документе.

Сенатор Айрат Гибатдинов выступил с инициативой увеличить размеров штрафов в 10 раз за выброс домашних животных. Юрист и зоозащитник Светлана Зиберт прокомментировала законопроект.

Ранее в Госдуме предложили расширить список опасных пород собак. Соответствующее обращение министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву направили депутаты «Новых людей» Антон Ткачев, Амир Хамитов и вице-спикер думы Владислав Даванков. Сейчас в этот список входит 12 пород.