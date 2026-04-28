Главу «Мелбета» приговорили к восьми годам и конфисковали ₽4,5 млрд

Тушинский суд Москвы приговорил главу букмекерской конторы «Мелбет» Игоря Ляпустина к восьми годам колонии по делу о мошенничестве, пишет «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Алексея Цаплина. Суд также конфисковал имущество руководителя «Мелбета» на 4,5 млрд руб. и удовлетворил иск потерпевших к нему на 6 млрд руб.
В прениях сторон гособвинитель просил назначить подсудимому девять лет лишения свободы, а также настаивал на конфискации имущества на 4 млрд руб.
Ляпустина взяли под стражу в зале заседания суда. По информации следствия, он похитил 699 млн руб. у бывшего собственника букмекерской конторы Александра Градуленко.
Ляпустин — генеральный директор компании «Мелофон». Основной вид ее деятельности — организация и проведение азартных игр и заключение пари. Компания владеет доменом melbet.ru, а также несколькими торговыми марками — Melbet mel mel bet, Toto melbet, Voltbet, «Азарт в твоем сердце».
Помимо этого Ляпустин является руководителем ООО «Твоя ставка». Компания занимается деятельностью по заключению пари с 2022 года, ей принадлежит тотализатор «Мелбет», бывший титульный партнер ФНЛ (Первой лиги по футболу, второго по значимости российского футбольного дивизиона).
Градуленко основал компанию «Мелофон» в 2012 году, в 2016-м назначил на пост гендиректора Ляпустина, после чего оставил половину акций у себя, а половину передал компании «Мелофон». Когда Градуленко обратился за получением дивидендов на сумму 90 млн руб., Ляпустин ему ответил, что денег нет. Не сумев получить свою долю, Градуленко обратился в полицию. По делу была проведена экспертиза, по итогам которой ущерб был оценен в 699 млн руб.
В 2024 году Ляпустина заподозрили в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. Тогда суд отказался арестовывать генерального директора «Мелофона» и избрал ему запрет определенных действий. Спустя несколько дней прокуратура предъявила ему обвинения в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).
