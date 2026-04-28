Главу «Мелбета» приговорили к восьми годам и конфисковали ₽4,5 млрд

Градуленко основал компанию «Мелофон» в 2012 году, в 2016-м назначил на пост гендиректора Ляпустина, после чего оставил половину акций у себя, а половину передал компании «Мелофон». Когда Градуленко обратился за получением дивидендов на сумму 90 млн руб., Ляпустин ему ответил, что денег нет. Не сумев получить свою долю, Градуленко обратился в полицию. По делу была проведена экспертиза, по итогам которой ущерб был оценен в 699 млн руб.