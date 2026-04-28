СМИ: Изображение Трампа появится на новых паспортах США

Госдепартамент США в данный момент завершает разработку дизайна обновленного американского паспорта, на страницах которого будет изображен портрет главы Белого дома Дональд Трамп. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщил портал Bulwark.
По данным журналистов, редизайн является частью масштабного празднования 250-й годовщины независимости Америки. Кроме того, Министерство финансов страны готовится к выпуску монеты с изображением Трампа популярным номиналом в один доллар, а также памятной золотой монеты «как можно большего размера», а Служба национальных парков страны разместило изображение Трампа на своих пропусках в парк. Оба этих изменения дизайна были обоснованы тем, что они были частью празднования 250-летней годовщины.
Согласно изображениям обновленного дизайна паспорта, на внутренней стороне обложки документа будет изображен хмурый Трамп — эту фотографию взяли с его второго инаугурационного портрета — а также его золотая подпись.
— Более традиционное патриотическое изображение — деталь с картины Джона Трамбулла «Декларация независимости» — размещено на задней обложке, — передает портал.
6 февраля СМИ сообщили, что Дональд Трамп предложил лидеру демократического меньшинства в сенате Чаку Шумеру разблокировать 16 миллиардов долларов на строительство тоннеля Gateway под рекой Гудзон между Нью-Йорком и Нью-Джерси и взамен потребовал, чтобы его имя появилось на вокзале Пенн-стейшн в Нью-Йорке и международном аэропорту имени Даллеса в Вашингтоне.