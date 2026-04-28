СМИ: Изображение Трампа появится на новых паспортах США

По данным журналистов, редизайн является частью масштабного празднования 250-й годовщины независимости Америки. Кроме того, Министерство финансов страны готовится к выпуску монеты с изображением Трампа популярным номиналом в один доллар, а также памятной золотой монеты «как можно большего размера», а Служба национальных парков страны разместило изображение Трампа на своих пропусках в парк. Оба этих изменения дизайна были обоснованы тем, что они были частью празднования 250-летней годовщины.