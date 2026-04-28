Умер Андрей Багно, женившийся на молодой беременной африканке блогер

В возрасте 46 лет умер известный российский блогер Андрей Багно, который прославился в Сети своим необычным брачным союзом с африканкой. Об этом сообщили в соцсетях.
При этом первые трагические сведения появились в его личном профиле. На странице тиктокера был опубликован снимок мужчины в критическом состоянии и прощание с ним от имени его жены. Подписчики сначала восприняли эту информацию с подозрением и предполагали взлом аккаунта Багно злоумышленниками.
Однако через некоторое время смерть Андрея подтвердил его родственник. «Мой брат Андрей ушел к Господу», — написал Владимир Багно.
Стоит напомнить, что Андрей Багно стал известен благодаря роману с 22-летней Софией из Кот-д’Ивуара. Пара длительное время состояла в виртуальных отношениях. Затем блогер решил женится на африканке. За несколько часов до торжественной регистрации, девушка призналась, что беременна. Андрей, несмотря на то, что ребенок был от другого мужчины, все же решил вступить в брак с Софией.
