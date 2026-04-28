Психолог Никишина раскрыла, как снизить количество конфликтов в отношениях

Полностью избежать бытовых конфликтов в паре невозможно, но снизить их количество помогут обсуждение правил совместной жизни на старте отношений и свидания в моменты, когда быт становится обыденностью. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета, психолог Вера Никишина.
По словам специалиста, когда острота чувств снижается, на первый план выходят несовпадения жизненного опыта и привычек, которые и становятся причиной скрытых или явных конфликтов.
Никишина рекомендовала на начальном этапе обсудить ценности, привычки и установки, а также определить приоритетность возможных несовпадений. Психолог отметила, что часто ссоры из-за грязной посуды или разбросанных носков являются искусственной попыткой вернуть утраченную романтическую искру.
