Психолог Никишина раскрыла, как снизить количество конфликтов в отношениях

Психолог Вера Никишина заявила, о наличии двух способов снизить количество бытовых конфликтов в паре.

Источник: Аргументы и факты

Полностью избежать бытовых конфликтов в паре невозможно, но снизить их количество помогут обсуждение правил совместной жизни на старте отношений и свидания в моменты, когда быт становится обыденностью. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета, психолог Вера Никишина.

По словам специалиста, когда острота чувств снижается, на первый план выходят несовпадения жизненного опыта и привычек, которые и становятся причиной скрытых или явных конфликтов.

Никишина рекомендовала на начальном этапе обсудить ценности, привычки и установки, а также определить приоритетность возможных несовпадений. Психолог отметила, что часто ссоры из-за грязной посуды или разбросанных носков являются искусственной попыткой вернуть утраченную романтическую искру.

Ранее психолог Марианна Абравитова заявила, что поцелуи снижают тревожность и поднимают самооценку.