Ричмонд
+16°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд в Московской области дал восемь лет колонии экс-главе «Фонбета» Анохину

Также Анохин должен выплатить штраф в размере 12 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Суд в Московской области приговорил экс-гендиректора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина к восьми годам и двум месяцам колонии. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК Подмосковья.

«Приговором суда… бывшему генеральному директору букмекерской компании — в виде восьми лет и двух месяцев со штрафом в размере 12 млн рублей с отбыванием наказания в колониях…», — сказали в ведомстве.

Отмечалось, что Анохин, не желая, чтобы результаты оперативно-розыскной деятельности ФСБ, связанные с хищением бюджетных денег на его предыдущем месте работы, не попали следователям через посредников передал взятку в 60 млн рублей.

Как писал сайт KP.RU, 28 апреля в Москве завершено расследование в отношении топ-менеджера концерна «Калашников» Ксении Гращенковой. Ее подозревают в злоупотреблениях при исполнении госзаказа для Вооруженных сил РФ. На заседании фигурантка настаивала на смягчении меры пресечения и просила выпустить ее из-под стражи. Однако суд продлил ее арест до 7 июня.