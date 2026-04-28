Суд в Московской области дал восемь лет колонии экс-главе «Фонбета» Анохину

Суд в Московской области приговорил экс-гендиректора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина к восьми годам и двум месяцам колонии. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК Подмосковья.
«Приговором суда… бывшему генеральному директору букмекерской компании — в виде восьми лет и двух месяцев со штрафом в размере 12 млн рублей с отбыванием наказания в колониях…», — сказали в ведомстве.
Отмечалось, что Анохин, не желая, чтобы результаты оперативно-розыскной деятельности ФСБ, связанные с хищением бюджетных денег на его предыдущем месте работы, не попали следователям через посредников передал взятку в 60 млн рублей.
