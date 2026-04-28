В Ростовской области модернизируют службы скорой медицинской помощи

Три новых отделения скорой медицинской помощи создадут в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области продолжают модернизировать службы скорой медицинской помощи. В том числе, в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» планируют создание и открытие трех современных модульных отделений скорой помощи. Об этом сообщают в управлении информполитики донского правительства.

Новые отделения собираются создать: на базе БСМП Ростова-на-Дону в 2026 году, на базе БСМП имени Ленина в Шахтах в 2027 году, а также на базе ЦГБ Батайска в 2028 году.

— Создание модульных приемных отделений позволит оптимизировать логистику приема пациентов, сократить время ожидания помощи и улучшить условия работы медперсонала, — подчеркнул министр здравоохранения Ростовской области Наири Варданян.

Все новые отделений будут проверять по системе НИК Росздравнадзора. Проверки помогут организовать экстренную помощь по единым стандартам.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.