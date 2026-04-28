Минфин изменит условия семейной ипотеки по числу детей

На данный момент Министерство финансов России прорабатывает изменение условий семейной ипотеки в зависимости от числа детей и создает механизм снижения ставки при рождении последующих детей. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на выступление директора департамента финансовой политики Алексея Яковлева.

На заседании комиссии Госсовета России по направлению «Семья» чиновник рассказал о ключевых инициативах, которые министерство прорабатывает в рамках исполнения поручений президента России Владимира Путина.

— В частности, о подготовке предложений по модификации условий «Семейной ипотеки» в зависимости от количества детей, а также создании механизма снижения ставки при рождении последующих детей. Предложенные инструменты должны стать дополнительным демографическим стимулом, — говорится в сообщении.

Яковлев отметил, что в 2025 году в целом в России выдали около одного миллиона ипотечных кредитов на общую сумму порядка 4,5 триллиона рублей. При этом льготные программы продолжают занимать доминирующее положение — их доля составила около 63 процентов по количеству выданных кредитов и 80 процентов в денежном выражении, передает сайт Минфина.

8 апреля вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал, что в правительстве рассматривают возможность увеличить лимит по семейной ипотеке и ввод дифференцированной ставки по количеству детей.