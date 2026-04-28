Врач Михалева назвала безопасное для здоровья количество шашлыка

Злоупотребление шашлыком в майские праздники может привести к ухудшению самочувствия, а безопасная порция составляет около двухсот граммов. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявила эндокринолог Оксана Михалева.
По словам врача, употреблять шашлык можно не чаще одного раза в две-четыре недели. Именно такой объем организм способен переварить без перегрузки желудочно-кишечного тракта. Михалева предупредила, что при жарке на углях выделяются мощные канцерогены, повышающие риск развития рака кишечника. Чем жирнее мясо, тем больше образуется опасных веществ.
Специалист добавила, что при такой обработке появляются конечные продукты гликации, ускоряющие старение организма и влияющие на развитие ожирения и диабета.
