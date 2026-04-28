Врач Михалева назвала безопасное для здоровья количество шашлыка

По словам врача, употреблять шашлык можно не чаще одного раза в две-четыре недели. Именно такой объем организм способен переварить без перегрузки желудочно-кишечного тракта. Михалева предупредила, что при жарке на углях выделяются мощные канцерогены, повышающие риск развития рака кишечника. Чем жирнее мясо, тем больше образуется опасных веществ.