Трамп раскритиковал Мерца за позицию по ядерной программе Ирана

Трамп заявил, что Мерц не имеет представления о предмете рассуждения, допуская наличие у Ирана ядерного оружия.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца за его позицию по ядерной программе Ирана. Об этом глава Белого дома написал в социальной сети Truth Social.

«Канцлер Германии Фридрих Мерц считает приемлемым наличие у Ирана ядерного оружия. Он не имеет никакого представления о том, о чем рассуждает!» — заявил Трамп.

Президент США выразил мнение, что наличие у Ирана ядерного оружия несло бы риски для остального мира. Из-за позиции Мерца Трамп также раскритиковал Германию и ее власти за плохие показатели в экономической сфере и других направлениях.

Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп может отказаться от мирной инициативы, которую недавно выдвинул Иран. Как заявляет телеканал CNN, президент США вряд ли поддержит этот план, поскольку он оставляет неприкрытыми вопросы, касающиеся иранской ядерной программы.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
