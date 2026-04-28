Трамп раскритиковал Мерца за позицию по ядерной программе Ирана

«Канцлер Германии Фридрих Мерц считает приемлемым наличие у Ирана ядерного оружия. Он не имеет никакого представления о том, о чем рассуждает!» — заявил Трамп.
Президент США выразил мнение, что наличие у Ирана ядерного оружия несло бы риски для остального мира. Из-за позиции Мерца Трамп также раскритиковал Германию и ее власти за плохие показатели в экономической сфере и других направлениях.
Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп может отказаться от мирной инициативы, которую недавно выдвинул Иран. Как заявляет телеканал CNN, президент США вряд ли поддержит этот план, поскольку он оставляет неприкрытыми вопросы, касающиеся иранской ядерной программы.