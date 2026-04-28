Ричмонд
+16°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава СПЧ Фадеев заявил, что принципиально не использует VPN

Стремление услышать «точку зрения врага» через заблокированные сервисы выглядит противоестественным, отметил Фадеев.

Источник: Комсомольская правда

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев в ходе профильной конференции по информационной безопасности заявил, что принципиально не использует сервисы VPN для обхода блокировок.

Он отметил, что в условиях нынешнего противостояния доступ к ресурсам, признанным иноагентами или нежелательными организациями, не имеет ничего общего с поиском альтернативной информации.

По его словам, стремление граждан услышать «точку зрения врага» через заблокированные зарубежные СМИ выглядит «противоестественным».

Как писал сайт KP.RU, ранее председатель СПЧ назвал необходимой мерой ограничение интернета в России. Он напомнил о недавней атаке БПЛА на Москву, заметив, что не последнюю роль в этом сыграли ограничения интернета. В случае ограничения по интернету, надо побольше и поподробнее объяснять россиянам эту необходимость добавил Фадеев.

