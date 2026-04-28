Глава СПЧ Фадеев заявил, что принципиально не использует VPN

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев в ходе профильной конференции по информационной безопасности заявил, что принципиально не использует сервисы VPN для обхода блокировок.
Он отметил, что в условиях нынешнего противостояния доступ к ресурсам, признанным иноагентами или нежелательными организациями, не имеет ничего общего с поиском альтернативной информации.
По его словам, стремление граждан услышать «точку зрения врага» через заблокированные зарубежные СМИ выглядит «противоестественным».
Как писал сайт KP.RU, ранее председатель СПЧ назвал необходимой мерой ограничение интернета в России. Он напомнил о недавней атаке БПЛА на Москву, заметив, что не последнюю роль в этом сыграли ограничения интернета. В случае ограничения по интернету, надо побольше и поподробнее объяснять россиянам эту необходимость добавил Фадеев.