Врач Каландия заявил, что энергетические напитки нарушают сон

Врач Шота Каландия заявил, что энергетики являются одна из самых частых причин нарушений сна.

Источник: Freepik

Энергетические напитки являются одной из частых причин нарушений сна, поскольку кофеин в высоких дозах блокирует естественный механизм засыпания и действует до восьми часов. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил терапевт Шота Каландия.

По словам врача, энергетики не дают энергию в физиологическом смысле, а лишь мобилизуют ресурсы организма в долг, после чего наступает фаза истощения с поверхностным сном.

Каландия отметил, что сахар в составе напитков вызывает резкие скачки глюкозы, провоцирующие раздражительность и вечернюю тягу к повторному употреблению стимуляторов.

Терапевт предупредил, что употребление энергетиков во второй половине дня особенно опасно, и даже привыкшие к кофеину люди страдают от ухудшения качества сна. Врач заключил, что в долгосрочной перспективе энергетики нарушают естественные ритмы организма и не могут заменить полноценный отдых.

Ранее нутрициолог Лариса Никитина назвала безопасное количество чашек кофе в день.