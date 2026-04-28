Врач Каландия заявил, что энергетические напитки нарушают сон

Энергетические напитки являются одной из частых причин нарушений сна, поскольку кофеин в высоких дозах блокирует естественный механизм засыпания и действует до восьми часов. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил терапевт Шота Каландия.
По словам врача, энергетики не дают энергию в физиологическом смысле, а лишь мобилизуют ресурсы организма в долг, после чего наступает фаза истощения с поверхностным сном.
Каландия отметил, что сахар в составе напитков вызывает резкие скачки глюкозы, провоцирующие раздражительность и вечернюю тягу к повторному употреблению стимуляторов.
Терапевт предупредил, что употребление энергетиков во второй половине дня особенно опасно, и даже привыкшие к кофеину люди страдают от ухудшения качества сна. Врач заключил, что в долгосрочной перспективе энергетики нарушают естественные ритмы организма и не могут заменить полноценный отдых.
