Школа 800 представила программу развития до 2029 года

Школа 800 представила программу своего развития до 2029 года. В торжественном мероприятии, состоявшемся 28 апреля в корпусе «Верхние Печеры», приняли участие глава региона Глеб Никитин, министр образования Нижегородской области Михаил Пучков, ректоры вузов, сотрудники и учащиеся Школы 800, их родители. Мероприятие посетил корреспондент ИА «Время Н».
В документе зафиксированы и определены четыре целевых ориентира программы:
1. Достижение каждым учеником высоких образовательных результатов.
Текущая доля высокобалльников ЕГЭ (свыше 80 баллов как минимум по одному предмету) составляет 30,5%. К лету 2029 года данный показатель должен составить 45%. Ожидаемый в 2026 году средний балл ЕГЭ по русскому языку и математике — 76 и 73 соответственно. Аналогичные показатели в 2029 году должны превысить 80 баллов по обоим предметам.
2. Школа как лучшее место для работы профессионалов.
В основе данного ориентира — сильная корпоративная культура, кадровая стабильность и развитая система профессионального роста.
«Мы понимаем, что результаты детей напрямую зависят от профессионального, высокомотивированного и устойчивого коллектива», — подчеркнула директор по развитию Кристина Валайтис-Винобер.
3. Драйвер развития общего образования.
Школа 800 открыта для сотрудничества с другими образовательными организациями как Нижегородской области, так и России в целом.
«Наш опыт может и должен тиражироваться. Школа 800 будет служить при этом полигоном для лучших педагогических практик», — заявила Кристина Валайтис-Винобер.
4. Развитие благополучной образовательной среды.
Безопасность, психологическое благополучие и мотивация всех участников образовательного процесса — залог успеха любой школы.
«За каждым пунктом нашей программы стоит живая работа всего коллектива и искреннее желание сделать Школу 800 одним из лидеров образования в стране», — резюмировала Кристина Валайтис-Винобер.
Напомним, что сегодня в Школе 800 также подвели итоги трехлетней работы.