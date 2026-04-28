Школа 800 представила программу развития до 2029 года

Текущая доля высокобалльников ЕГЭ (свыше 80 баллов как минимум по одному предмету) составляет 30,5%. К лету 2029 года данный показатель должен составить 45%. Ожидаемый в 2026 году средний балл ЕГЭ по русскому языку и математике — 76 и 73 соответственно. Аналогичные показатели в 2029 году должны превысить 80 баллов по обоим предметам.