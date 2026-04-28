В Ростове обсудили тенденции рынка новостроек донского региона

В пресс-центре «АиФ-Ростов» 28 апреля 2026 года прошла встреча экспертов за круглым столом на тему: «Рынок новостроек Ростовской области в 2026 году. Взлёт или падение в новых реалиах?» В дискуссии приняли участие девелоперы, представители агентств недвижимости и СМИ.
Участники мероприятия обсудили тенденции рынка недвижимости не только в Ростове и Ростовской области, но и в целом в России.
В качестве экспертов выступили основатель консалтингового бюро «ЖИЛИН.РФ» Александр Жилин, генеральный директор агентства недвижимости «Титул» Евгений Сосницкий, главный редактор отраслевого журнала «Вестник» Елена Лозовая, основатель агентства недвижимости «Наше агентство» Екатерина Суворова, генеральный директор ООО «РостовКомплекПроект» Михаил Могильный.
Дискуссию разделили на два блока. Во время первого эксперты обсудили основные тенденции рынка первичной недвижимости в 2026 году, а в течение второго — стратегии трансформации продукта — новостроек.
«Я уверен в том, что сегодня всё определяет уровень доходов населения. Главное, чем можно сегодня привлечь покупателя — это самим объектом. Какие бы не были характеристики объекта недвижимости, площадь или сроки сдачи, всё равно определяющим является цена», — считает генеральный директор агентства недвижимости «Титул» Евгений Сосницкий.
В ходе встречи каждый участник поделился своим взглядом на текущую ситуацию, на точки роста, поиск новых технологий повышения эффективности в сфере девелопмента.
