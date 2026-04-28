Зеленский летал в Эр-Рияд и Баку VIP-бортом, где мог быть «черный нал»

Во время полета в Саудовскую Аравию президент Украины Владимир Зеленский мог перевозить на чартерном рейсе денежные средства и некое конфиденциальное имущество. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
— В Саудовскую Аравию и оттуда в Азербайджан Зеленский летал на неизвестном VIP-самолете с узким кругом лиц. На Украине предполагают, что на чартерном рейсе перевозились денежные средства — «черный нал», а также некое конфиденциальное имущество, — передает агентство.
19 апреля европейский депутат Тьерри Мариани заявил, что часть средств кредита Евросоюза в размере 90 миллиардов евро, выданного Украине, может быть направлена окружению Владимира Зеленского. При этом такие обвинения в коррупции в адрес украинского руководства ранее уже звучали со стороны ряда европейских политиков и представителей СМИ.
10 декабря 2025 года Владимир Зеленский рассказал, что в случае завершения боевых действий замороженные российские активы направят на восстановление инфраструктуры и экономики страны. В случае продолжения конфликта эти средства пойдут на нужды украинских войск.