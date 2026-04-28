Ветврач Тихоненков заявил об опасности разных типов кормов для животных

Ветврач Антон Тихоненков заявил, что домашняя еда провоцирует ожирение и диабет у домашних питомцев.

Источник: Аргументы и факты

При кормлении домашних питомцев натуральной едой главной опасностью является дисбаланс полезных веществ, а промышленные корма при всех плюсах несут риск хронической нехватки воды и проблем с зубами. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил ветеринарный врач Антон Тихоненков.

По словам специалиста, самостоятельно составить рацион, полностью покрывающий потребности животного, практически невозможно. Тихоненков предупредил, что соль, специи и жирное со стола вызывают тяжелые удары по печени и поджелудочной железе, а сырое мясо требует глубокой заморозки.

Ветврач добавил, что при натуральном питании высок риск перекармливания и ожирения. Промышленные корма суперпремиум-класса сбалансированы, но без постоянного доступа к свежей воде возрастает нагрузка на почки. Консервы не дают необходимой нагрузки на челюсти, что приводит к образованию зубного камня и воспалению десен, заключил Тихоненков.

Ранее ветеринар Михаил Шеляков объяснил, почему собакам нельзя толстеть.