Губернатор: медицико-диагностический центр в Советске начнут строить в 2027 году

В конце марта 2026 года на сайте госзакупок появилась информация об электронном аукционе на разработку проектной и рабочей документации и строительство Межрайонного медико-диагностического центра. Заявки на участие принимаются до 27 апреля, итоги подведут 29 апреля. Начальная цена контракта — 12,962 млрд рублей. Комплекс рассчитан на обслуживание жителей Советска, а также Неманского, Славского и Краснознаменского районов. Центр планируют построить на участке площадью более 61 тысяч кв. м на улице Цветочной. В его составе предусмотрят круглосуточный стационар на 200 коек и дневной стационар на 76 коек. Также планируется строительство взрослой поликлиники на 342 посещения в смену и детской — на 130 посещений.