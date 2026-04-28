«Все внимание человека уходит в точку ИИ»: Орешкин о тенденциях новых технологий

В прошлом году искусственный интеллект (ИИ) создал больше контента в интернете, чем непосредственно люди, и эта тенденция будет усиливаться. Об этом заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин в ходе выступления на II Открытом диалоге «Будущее мира: новая платформа глобального роста».
«Уже в 2025 году контент, сгенерированный искусственным интеллектом, превысил контент, который сгенерирован человеком. Эта тенденция только усиливается», — сказал он.
Орешкин заметил, что использование поисковых систем постепенно сокращается и люди предпочитают искать информацию в интернете с помощью чат-ботов.
По его словам, все внимание человека и весь вход в мир знаний все больше и больше уходит в точку ИИ и моделей прямого общения с ним.
Как писал сайт KP.RU, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ИИ наряду с цифровыми платформами и автономными системами формирует принципиально новый облик России. Глава государства подчеркнул, что ИИ создает новое лицо экономики, общественных отношений, социальной сферы, образования, здравоохранения, логистики и промышленности, обороны и безопасности.