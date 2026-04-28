В России планируют провести конкурс вокзалов по критериям семейноцентричности

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Конкурс вокзалов по критериям доступности и удобства для семей с детьми планируют провести в России. Об этом сообщили в пресс-службе главы Мордовии, председателя комиссии Госсовета по направлению «Семья» Артема Здунова по итогам заседания комиссии.
«В ходе обсуждения было принято решение о выработке регламента по созданию на объектах транспортной инфраструктуры комнат матери и ребенка, а также о проведении конкурса вокзалов по критериям семейноцентричности», — говорится в сообщении.
Как отметил в ходе заседания первый заместитель министра транспорта России Константин Пашков, наметился сдвиг на семейноцентричность при развитии транспортной инфраструктуры. «Транспортные компании активно реализуют различные льготы для детей, это сказалось на увеличении детского пассажиропотока: каждый одиннадцатый пассажир в авиатранспорте — ребенок, каждый пятый — в поездах и электричках. Важное направление — цифровизация: пилотно внедряется система управления льготными перевозками с использованием не только портала “Госуслуги”, но и мессенджера “Макс”, — говорится в сообщении.
Генеральный директор АНО «Институт научно-общественной экспертизы» Сергей Рыбальченко рассказал, что в России разрабатываются чек-листы для оценки транспортной инфраструктуры отдельно для аэровокзалов, железнодорожных и автовокзалов, а также портов на наличие и оснащение комнат матери и ребенка, игровых зон для детей, возможности сопровождения сотрудниками вокзалов семей с детьми, наличие удобных парковочных мест, отдельных стоек регистрации.
«Задача мониторинга — собрать совместно с управляющими компаниями информацию доступности транспортной инфраструктуры для семей с детьми, а также выявить лучшие практики для выработки решений и рекомендаций. Результаты мониторинга планируется использовать для улучшения семейноцентричной среды на транспорте, а также для внесения ее в общедоступные картографические ресурсы», — сказал он.