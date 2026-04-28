В России планируют провести конкурс вокзалов по критериям семейноцентричности

Как отметил в ходе заседания первый заместитель министра транспорта России Константин Пашков, наметился сдвиг на семейноцентричность при развитии транспортной инфраструктуры. «Транспортные компании активно реализуют различные льготы для детей, это сказалось на увеличении детского пассажиропотока: каждый одиннадцатый пассажир в авиатранспорте — ребенок, каждый пятый — в поездах и электричках. Важное направление — цифровизация: пилотно внедряется система управления льготными перевозками с использованием не только портала “Госуслуги”, но и мессенджера “Макс”, — говорится в сообщении.