Здунов: «Семейная столица России» позволит выявить лучшие практики поддержки семей

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Конкурс «Семейная столица России», старт которого дан в Мордовии, позволит выявить в регионах лучшие практики поддержки семей. Об этом сообщил председатель комиссии Госсовета по направлению «Семья», глава Мордовии Артем Здунов.
«При поддержке нашего президента Владимира Владимировича Путина в комиссии Государственного совета по проекту “Семья” внимательно проработали конкурс “Семейная столица России”. Для нас принципиально важно, чтобы среди всех усилий, которые принимаются субъектами, были выделены лучшие практики. Практики, которые дают результат, на которые откликаются семьи, молодые люди, которые только планируют создать семью или рождение нового человечка. Наша задача подтянуть все регионы под один мощный стандарт», — цитирует Здунова пресс-служба главы Мордовии.
В конкурсе «Семейная столица России» смогут принять участие города с населением свыше 100 тыс. человек, в которых создаются наиболее комфортные условия для российских семей. Среди ключевых направлений оценки городов — развитие общественной инфраструктуры и доступность мест для прогулок с детьми, удобство общественного транспорта для семей, в том числе многодетных, работа туристических агентств с семейными клиентами, наличие комнат матери и ребенка в общественных местах и социальных учреждениях, а также поддержка семей со стороны бизнеса. Итоги первого этапа организаторы планируют подвести в августе — в финал пройдут топ-10 городов-участников.
В ходе заседания комиссии Госсовета утвердили организационный комитет конкурса, сопредседателями стали Артем Здунов и министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. В состав оргкомитета включили 26 человек.
Поддержка семей в Мордовии.
По данным пресс-службы главы Мордовии, за последние несколько лет в республике заработало несколько важных мер поддержки семей с детьми. Среди них — выплата в 150 тыс. рублей молодым мамам, предоставление бюджетникам жилья в наем с правом последующего выкупа практически за нулевую стоимость. Главное условие — рождение детей.
В республике многие годы действует уникальная для страны мера поддержки по погашению части ипотечного кредита при рождении в семье детей, а с рождением четвертого ребенка — его полное закрытие. Также с этого года дети из всех многодетных семей получают в школах бесплатное горячее питание без учета нуждаемости.