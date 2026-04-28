Здунов: «Семейная столица России» позволит выявить лучшие практики поддержки семей

В конкурсе «Семейная столица России» смогут принять участие города с населением свыше 100 тыс. человек, в которых создаются наиболее комфортные условия для российских семей. Среди ключевых направлений оценки городов — развитие общественной инфраструктуры и доступность мест для прогулок с детьми, удобство общественного транспорта для семей, в том числе многодетных, работа туристических агентств с семейными клиентами, наличие комнат матери и ребенка в общественных местах и социальных учреждениях, а также поддержка семей со стороны бизнеса. Итоги первого этапа организаторы планируют подвести в августе — в финал пройдут топ-10 городов-участников.