Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) перекрывают трассу Одесса — Киев и проводят проверки всех находящихся в автомобилях людей в рамках мобилизационных мероприятий, рассказал местный депутат Сергей Хлань.
«Перекрывают трассу Одесса — Киев и (проверяют. — Прим. ред.) все машины», — сказал он в эфире «Новости Live» на YouTube.
Депутат сообщил, что тоже попал под такую проверку, сотрудники ТЦК вели себя грубо.
Ранее сообщалось, что на Украине сотрудники ТЦК похитили священнослужителя канонической Украинской православной церкви. Когда у здания военкомата в Черновцах собралась группа прихожан, задержанного отпустили.
Напомним, что военное положение на Украине ввели 24 февраля 2022 года, а на следующий день глава киевского режима Зеленский подписал указ о проведении всеобщей мобилизации. С тех пор сроки действия обоих решений неоднократно продлевались.