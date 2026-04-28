Врач Губарева предупредила о неожиданных последствиях работы в кровати

Привычка работать в кровати негативно сказывается на позвоночнике, снижает продуктивность и создает замкнутый круг из боли и недосыпа. Об этом «Газете.Ru» рассказали врач-реабилитолог Надежда Губарева и эксперт Ангелина Логинова.
По словам Логиновой, мягкое основание матраса не дает телу правильной опоры. Уже через час работы в кровати появляется дискомфорт в спине и плечах, указала она.
Губарева пояснила, что подложенная под спину подушка формирует чрезмерный прогиб в пояснице, а выдвинутая к экрану шея создает избыточную нагрузку на межпозвоночные диски. Специалист добавила, что боль мешает спать, а недосып снижает болевой порог и усиливает неприятные ощущения на следующий день.
При отсутствии отдельной рабочей зоны эксперты советуют использовать диван с упругой спинкой и широкими подлокотниками, а лучшим решением остается организация рабочего уголка вне спальни.
