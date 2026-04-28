Врач Вахромеева назвала ранние симптомы деменции

Невролог Полина Вахромеева назвала сильную и внезапную забывчивость симптомом деменции.

Источник: Аргументы и факты

Внезапная и сильная забывчивость, а также резкие изменения в настроении и поведении могут быть ранними признаками деменции, которые часто списывают на усталость или стресс. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала невролог, психиатр Юсуповской больницы Полина Вахромеева.

По словам врача, человек может внезапно забыть, куда направлялся или куда только что положил вещь.

«Со временем такие эпизоды становятся чаще: он путает места хранения привычных предметов, а важные документы неожиданно оказываются в самых неподходящих местах, например, среди кухонной утвари или в шкафу с одеждой», — сказала врач.

Вахромеева отметила, что признаками также являются депрессия, тревога, апатия и раздражительность. Специалист привела пример, что потеря интереса к любимому увлечению, например к уходу за растениями в огороде, может сигнализировать именно о начинающейся деменции, а не о естественной усталости.

Ранее ученые рассказали, как приготовление еды дома снижает риск деменции.