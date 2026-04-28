Mash: Долина сняла в Москве бывшую квартиру Сигала за 700 тысяч рублей в месяц

Ранее появилась информация о том, что Лариса Долина якобы вызвала скорую помощь из-за «невыносимой боли в спине». Кроме того, певица якобы несколько часов лежала на кровати и не могла встать с нее. Позднее директор Долиной Сергей Пудовкин заявил, что состояние здоровья исполнительницы хорошее и не вызывает опасений, а также сообщил, что она выступит 29 апреля согласно графику. Кроме того, представитель певицы призвал журналистов придерживаться этики сохранения персональных данных, в особенности касающихся медицины.