Mash: Долина сняла в Москве бывшую квартиру Сигала за 700 тысяч рублей в месяц

На данный момент российская эстрадная певица Лариса Долина снимает квартиру площадью 235 квадратных метров в элитном жилом комплексе в Гагаринском районе Москвы, где раньше проживал американский актер Стивен Сигал. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщил Mash.
— Владелец — топ-менеджер крупнейшей энергетической компании. Когда-то в ней жил переехавший в Россию актер Стивен Сигал. Цена аренды — от 700 тысяч рублей в месяц. Сейчас Долина делает ремонт — соседи говорят, что ни разу не видели Ларису Александровну, но о ее переезде гудит весь дом, — передает Telegram-канал.
Официального подтверждения этой информации на момент публикации материала не поступало.
Ранее появилась информация о том, что Лариса Долина якобы вызвала скорую помощь из-за «невыносимой боли в спине». Кроме того, певица якобы несколько часов лежала на кровати и не могла встать с нее. Позднее директор Долиной Сергей Пудовкин заявил, что состояние здоровья исполнительницы хорошее и не вызывает опасений, а также сообщил, что она выступит 29 апреля согласно графику. Кроме того, представитель певицы призвал журналистов придерживаться этики сохранения персональных данных, в особенности касающихся медицины.