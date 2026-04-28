Ричмонд
+16°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Mash: Долина сняла в Москве бывшую квартиру Сигала за 700 тысяч рублей в месяц

На данный момент российская эстрадная певица Лариса Долина снимает квартиру площадью 235 квадратных метров в элитном жилом комплексе в Гагаринском районе Москвы, где раньше проживал американский актер Стивен Сигал. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщил Mash.

На данный момент российская эстрадная певица Лариса Долина снимает квартиру площадью 235 квадратных метров в элитном жилом комплексе в Гагаринском районе Москвы, где раньше проживал американский актер Стивен Сигал. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщил Mash.

— Владелец — топ-менеджер крупнейшей энергетической компании. Когда-то в ней жил переехавший в Россию актер Стивен Сигал. Цена аренды — от 700 тысяч рублей в месяц. Сейчас Долина делает ремонт — соседи говорят, что ни разу не видели Ларису Александровну, но о ее переезде гудит весь дом, — передает Telegram-канал.

Официального подтверждения этой информации на момент публикации материала не поступало.

Ранее появилась информация о том, что Лариса Долина якобы вызвала скорую помощь из-за «невыносимой боли в спине». Кроме того, певица якобы несколько часов лежала на кровати и не могла встать с нее. Позднее директор Долиной Сергей Пудовкин заявил, что состояние здоровья исполнительницы хорошее и не вызывает опасений, а также сообщил, что она выступит 29 апреля согласно графику. Кроме того, представитель певицы призвал журналистов придерживаться этики сохранения персональных данных, в особенности касающихся медицины.