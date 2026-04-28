Элитное жилье с арендой от 700 тысяч: стало известно, где поселилась Долина после выселения из квартиры в Хамовниках

Народная артистка России Лариса Долина переехала в съемную квартиру в Москве, в которой ранее проживал американский актер Стивен Сигал. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что после выселения из элитной жилплощади в Хамовниках, певица переехала в Гагаринский район столицы. Стоимость аренды бывшей квартиры Сигала составляет более 700 тысяч рублей за месяц. Однако не известно, на каких условиях в ней будет проживать Долина.
Согласно источнику, сейчас народная артистка делает ремонт в элитном жилье. Площадь квартиры составляет 235 квадратных метров.
Ранее KP.RU сообщал, что Лариса Долина вернулась на сцену после скандальной истории с мошенниками и продажей квартиры в Хамовниках. Артистка призналась, что пережила самый страшный и сложный период в своей жизни, однако сейчас ее спасает работа и сцена.