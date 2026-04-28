Путин призвал жестко пресекать провокации перед выборами

Президент Владимир Путин призвал правоохранительные органы и спецслужбы пресекать «самым жестким образом» провокации перед выборами в Госдуму. Заявление прозвучало на совещании по обеспечению безопасности во время избирательной кампании.

Президент Владимир Путин призвал правоохранительные органы и спецслужбы пресекать «самым жестким образом» провокации перед выборами в Госдуму. Заявление прозвучало на совещании по обеспечению безопасности во время избирательной кампании.

«Самым решительным, жестким образом должны пресекаться попытки совершения диверсионно-террористических актов, проявлений экстремистского характера», — обратился президент к сотрудникам силовых ведомств (цитата по ТАСС). Он выразил уверенность, что «такие провокации наверняка будут, в том числе организованные и за рубежом».

В особенности Владимир Путин отметил необходимость обратить внимание на выборы в новых регионах. Глава государства обвинил власти Украины в попытке помешать проведению предстоящих выборов в Госдуму в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях.