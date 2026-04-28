Эксперты РФ и Африки призвали углублять медиасотрудничество в условиях меняющегося мира

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. России и странам Африки необходимо активнее сотрудничать в сфере медиа и получать информацию друг о друге напрямую, это особенно важно в условиях меняющегося мира. К таким выводам пришли участники IV Международного форума журналистов России и Африки на факультете журналистики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.
Декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова в приветственном слове отметила, что роль Африканского континента в международных процессах приобретает все большую значимость. «Африка играет очень большую роль в глобальном измерении, — подчеркнула Вартанова. — Журналистика — это не только профессия, но и сфера, которая помогает странам, находящимся далеко, лучше узнать друг друга». Она также тепло поприветствовала присутствующих на площадке форума представителей Университета штата Кадуна (Нигерия), с которым факультет журналистики МГУ активно сотрудничает.
Обозреватель Аналитического центра ТАСС Олег Осипов в своем выступлении призвал к расширению медийного присутствия России в Африке. Он отметил, что хотя у африканских стран есть и сходственные черты, они представляют собой «разные миры со своей региональной проблематикой, этническими и политическими вопросами». «Я очень сожалею, что у нас в России все еще мало пишут про Африку, а у вас — про Россию. Сейчас весь мир, и Африканский континент в частности, переживает очень интересное время. Из некоторых стран ушли бывшие колонисты, особенно из государств зоны Сахеля — Мали, Нигера, Буркина-Фасо, французы ушли, и туда удалось снова прийти России. И наше дружеское сотрудничество с этими странами, конечно, должно быть сильнее».
В свою очередь президент диаспоры Камеруна в России, председатель комиссии по связям с диаспорами и СМИ Российско-африканского клуба МГУ Луис Гоуенд посетовал, что информационные ресурсы России и стран Африканского континента зачастую получают сведения друг о друге не напрямую, а посредством медиагигантов, в том числе западных. «Вот и получается, что мы постоянно живем в таком информационном пространстве, где африканские журналисты и блогеры “питаются” информацией не из правильных источников, соответственно и российские тоже, — продолжил он. — У каждой страны Африки свои проблемы, даже внутри регионов многих из стран существует своя проблематика. Пространство большое, работа предстоит огромная».
Реагируя на тезис Гоуенда, руководитель отдела протокола и обменов Управления международных связей ТАСС Любовь Сахно отметила, что агентство получает множество запросов от африканских партнеров на получение доступа к лентам. «Более 400 медиа Африки на безвозмездной основе пользуются лентами ТАСС на французском, арабском языках. Более того, многие африканские СМИ категорически отказываются получать и публиковать информацию о России из западных источников. Подчеркну: ТАСС готов предоставлять заинтересованным партнерам из Африки доступ к своей информации», — добавила Сахно.
О форуме.
ТАСС выступает информационным партнером IV Международного форума журналистов России и Африки. Тема форума: «Массмедиа России и Африки: роль в укреплении дружбы и солидарности народов мира».