Эксперты РФ и Африки призвали углублять медиасотрудничество в условиях меняющегося мира

Обозреватель Аналитического центра ТАСС Олег Осипов в своем выступлении призвал к расширению медийного присутствия России в Африке. Он отметил, что хотя у африканских стран есть и сходственные черты, они представляют собой «разные миры со своей региональной проблематикой, этническими и политическими вопросами». «Я очень сожалею, что у нас в России все еще мало пишут про Африку, а у вас — про Россию. Сейчас весь мир, и Африканский континент в частности, переживает очень интересное время. Из некоторых стран ушли бывшие колонисты, особенно из государств зоны Сахеля — Мали, Нигера, Буркина-Фасо, французы ушли, и туда удалось снова прийти России. И наше дружеское сотрудничество с этими странами, конечно, должно быть сильнее».