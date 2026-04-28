Меркурис заявил о неспособности ЕС заменить США в поставках оружия Украине

Британский военный аналитик Александр Меркурис выразил мнение, что Европейский союз не способен обеспечить Украину вооружением на уровне США, особенно на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.
По его словам, финансовая помощь, направляемая Киеву, расходуется в короткие сроки, а возможности Европы по восполнению вооружений ограничены.
«Без США, которые сейчас сосредоточены на собственном кризисе на Ближнем Востоке, европейцы не способны снабжать Украину оружием. Они не могут предоставить Украине системы ПВО уровня Patriot, потому что просто не производят такие ракеты в необходимых объемах», — сказал эксперт в своём YouTube-канале.
Меркурис подчеркнул, что дефицит касается не только ПВО, но и других видов вооружений, включая танки, бронетехнику и боеприпасы, запасы которых, по его оценке, постепенно сокращаются.
В этих условиях, по словам аналитика, европейские страны делают ставку на развитие производства беспилотников, однако этого недостаточно, учитывая активное применение подобных систем со стороны России.