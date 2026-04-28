Глава АКС Стуров: Лимиты Минцифры на VPN-трафик ставят под удар всю отрасль

Возможные лимиты в 15 гигабайт на зарубежный трафик ставят «под удар» всю отрасль, а счета суммой 10−15 тысяч рублей являются «фантастическими». Об этом во вторник, 28 апреля, заявил руководитель Ассоциации компаний связи (АКС) Алексей Стуров.
Он отметил, что не знает, как работает Минцифры, и добавил, что ведомство не ответило на инициативу провести круглый стол с операторами, которые будут реализовывать тарификацию.
— Мы же не говорим про маленькую пекарню, где все понятно, мы говорим про отрасль связи. Отрасль целая поставлена под удар, потому что оператор конечный несет ответственность, кто вам непосредственно оказывает услугу. И то же касается мобильных операторов — отвечать будет вам робот, потому что у них уже люди закончились и отвечать некому, — подчеркнул Стуров.
Специалист добавил, что пока не понимает, какие принимаются решения и какими будут цены на зарубежный трафик, передает его слова «Подъем».
Ранее появилась информация о том, что Минцифры намерено запретить все передвижения российских пользователей по иностранному сегменту Сети и заблокированным сайтам, продолжать оказывать давление на VPN-сервисы и брать плату за использование запрещенных ресурсов.