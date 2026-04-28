В Калининграде сотрудники ГАИ задержали микроавтобус, переоборудованный в магнитофон на колёсах

Владелец Volkswagen ездил без страховки.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде сотрудники ГАИ остановили микроавтобус с тонированными стёклами. В процессе осмотра Volkswagen выявили ещё несколько серьёзных нарушений ПДД, сообщили в Госавтоинспекции региона.

38-летний водитель успел переделать свой автомобиль в магнитофон на колёсах, при этом не покупал страховку. Дорожный меломан снял из салона все сидения, а вместо них установил музыкальное оборудование. Кроме того, мужчина изменил конструкцию фар и выкрасил световозвращающие элементы в чёрный цвет. Всего в отношении нарушителя составили три административных протокола. В ближайшее время, если автомобилист не устранит все замечания, то с авто снимут номера.

В Калининграде Госавтоинспекция вышла на борьбу с незаконной тонировкой автомобилей.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше