Филиппу Киркорову на концерте в Нижнем Новгороде подарили форму ХК «Торпедо»

На концерте в Нижнем Новгороде поп-королю Филиппу Киркорову вручили форму ХК «Торпедо». Подарок накануне дня рождения певца преподнесли хоккеисты Сергей Гончарук и Дмитрий Шевченко.
— Мы знаем, что у вас скоро день рождения. Нам бы хотелось подарить от души, с уважением и с любовью, эту джерси, — поднялись на сцену к певцу хоккеисты.
Получив подарок, певец тут же примерил джерси ХК «Торпедо» и провел в ней часть концерта.
— Ребята, спасибо вам большое. В свою очередь хочу вам пожелать побед. Вас обожают и любят здесь, вы — гордость города. Спасибо за этот подарок. У меня собирается уже небольшая коллекция этих джерси, потому что я большой любитель спорта и здорового образа жизни. Чего и всем желаю. Это продлевает нам жизнь, дает возможность что-то делать, творить, любить. И когда такие ребята занимаются спортом и являются гордостью города и страны — это большое счастье. Спасибо вам большое!