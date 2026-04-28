«Доминируют командиры КСИР»: На Западе считают, что верховный лидер Ирана не управляет страной

В Иране Корпус стражей исламской революции (КСИР) захватил власть в стране. Об этом со ссылкой на неназванные источники заявило агентство Reuters.
Издание полагает, что война с Израилем и США и затяжной кризис «привели к установлению иного порядка, в котором доминируют командиры КСИР», хотя и появился новый верховный лидер Исламской республики Моджтабы Хаменеи.
«Моджтаба Хаменеи по-прежнему находится на вершине системы, но три человека, знакомые с внутренними обсуждениями, говорят, что его роль в основном заключается в легитимизации решений, принимаемых его генералами, а не в отдаче собственных директив», — утверждает агентство.
Как писал сайт KP.RU, накануне президент России Владимир Путин на встрече с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи сообщил, что на прошлой неделе получил послание от верховного лидера Исламской республики.
Ранее американская газета The New York Times заявляла, что Моджтаба Хаменеи перенес ряд операций на ноге и руке и получил ожоги лица. Из-за этого верховный лидер Ирана не записывает видеообращения и не выступает публично.