Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пользователи в ряде стран сообщили о сбоях в работе X

Источник: Аргументы и факты

Пользователи из нескольких стран столкнулись с неполадками в работе социальной сети X*. Об этом свидетельствуют данные сервиса мониторинга Downdetector.

Согласно информации платформы, наибольшее число жалоб поступило из США — около 12 тыс. пользователей сообщили о проблемах. Примерно 40% из них указали на сбои в работе приложения, 27% — на трудности с загрузкой ленты, ещё 23% отметили проблемы с доступом к сайту.

По данным Downdetector, перебои также фиксируются в Великобритания (около 3,5 тыс. жалоб), Канада (1,3 тыс.) и Германия (1,1 тыс.), а также в других странах.

Напомним, ранее в этом месяце пользователи сообщали о масштабных сбоях в работе сервисов в Рунете. Проблемы наблюдались у ряда популярных платформ, включая Discord, Steam и «Ростелеком».

* Заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.

