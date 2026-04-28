Пользователи в ряде стран сообщили о сбоях в работе X

Пользователи из нескольких стран столкнулись с неполадками в работе социальной сети X*. Об этом свидетельствуют данные сервиса мониторинга Downdetector.
Согласно информации платформы, наибольшее число жалоб поступило из США — около 12 тыс. пользователей сообщили о проблемах. Примерно 40% из них указали на сбои в работе приложения, 27% — на трудности с загрузкой ленты, ещё 23% отметили проблемы с доступом к сайту.
По данным Downdetector, перебои также фиксируются в Великобритания (около 3,5 тыс. жалоб), Канада (1,3 тыс.) и Германия (1,1 тыс.), а также в других странах.
Напомним, ранее в этом месяце пользователи сообщали о масштабных сбоях в работе сервисов в Рунете. Проблемы наблюдались у ряда популярных платформ, включая Discord, Steam и «Ростелеком».
* Заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.