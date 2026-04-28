В работе Discord произошел сбой

НЬЮ-ЙОРК, 28 апреля. /ТАСС/. Масштабный сбой в работе платформы Discord наблюдается в США. Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
По его данным, нарушения в работе платформы начались около 21:48 мск, к 22:18 было зафиксировано порядка 11,8 тыс. жалоб. Так, 67% отметили сбои в работе приложения, 13% испытывали трудности с голосовыми звонками, 12% обратили внимание на некорректную работу сервиса при регистрации.
Роскомнадзор заблокировал Discord на территории России 8 октября 2024 года за нарушение требований законодательства.
Социальная сеть Discord была создана в 2015 году, изначально она была платформой для геймеров.