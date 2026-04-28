В Москве выпало более двух месячных норм осадков с начала апреля

Леус: более двух месячных норм осадков выпало в Москве с начала апреля.

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Более двух месячных норм осадков выпало в Москве с начала апреля, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«По данным базовой метеостанции города, ВДНХ, с начала апреля выпало 77 миллиметров осадков, или более двух (208%) месячных норм, а ведь еще совсем недавно, 26 апреля, была только одна», — написал Леус в своем Telegram-канале.

Синоптик добавил, что всего во вторник в осадкомеры московских метеорологов попало 8 миллиметров осадков — это значит, что суточный рекорд по количеству выпавших осадков устоял.