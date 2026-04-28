Завоевавшую титул двукратного чемпиона России команду «АКМ-следж» чествовали в Туле

Губернатор присутствовал на финальном матче и наблюдал за игрой команды, по его словам, это была уверенная, заслуженная победа. «Это был зрелищный, скоростной матч с силовой борьбой. Ребята проявили удивительную сыгранность, понимание друг друга как партнеров и продемонстрировали выверенную композиционную игру», — добавил он, подчеркнув, что хоккеисты «АКМ-следж» — пример для ребят, которые возвращаются из зоны проведения специальной военной операции.