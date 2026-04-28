Завоевавшую титул двукратного чемпиона России команду «АКМ-следж» чествовали в Туле

ТУЛА, 28 апреля. /ТАСС/. Команду «АКМ-следж», которая 28 марта в финале чемпионата России по следж-хоккею завоевала титул двукратного чемпиона, чествовали в Туле; игроков ждет большое международное будущее. Такое мнение высказал губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в ходе встречи со спортсменами.
«Удержать, подтвердить чемпионство, повторить прошлогодний успех порой сложнее, чем завоевать первую победу. Психологическая нагрузка в этот момент гораздо больше. Ребята справились с этой задачей отлично. Впереди вас ждет большое международное будущее», — передает пресс-служба облправительства слова Миляева.
Губернатор присутствовал на финальном матче и наблюдал за игрой команды, по его словам, это была уверенная, заслуженная победа. «Это был зрелищный, скоростной матч с силовой борьбой. Ребята проявили удивительную сыгранность, понимание друг друга как партнеров и продемонстрировали выверенную композиционную игру», — добавил он, подчеркнув, что хоккеисты «АКМ-следж» — пример для ребят, которые возвращаются из зоны проведения специальной военной операции.
Статс-секретарь — заместитель министра спорта РФ Александр Никитин поздравил «АКМ следж» с защитой титула чемпиона России по следж хоккею. «Губернатор Дмитрий Вячеславович Миляев уделяет внимание развитию адаптивного спорта. Второй год подряд игроки тульской команды “АКМ-следж” поднимают над головой Кубок чемпионов России. Ребята блестяще защитили звание лучшей команды страны. Тула — столица следж-хоккея, и это стало возможно только благодаря такой поддержке», — отметил Никитин.
Он вручил ведомственную награду Минспорта — медаль Анатолия Тарасова председателю совета директоров ГК «Полипласт» Александру Шамсутдинову за поддержку хоккеистов.
«АКМ-следж» входит в систему «Академии хоккея им. Б. П. Михайлова» и представляет Тульскую область на чемпионате России по следж-хоккею, являясь при этом базовой командой паралимпийской сборной России. Возглавляет команду заслуженный тренер России Руслан Батыршин. В составе команды — мастера спорта международного класса, заслуженные мастера спорта, многократные чемпионы России, победители и призеры чемпионата мира, паралимпийские чемпионы.