Фильмы из России, Китая, Италии и Белоруссии стали лауреатами фестиваля в Музее Победы

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Картины из России, Китая, Италии и Белоруссии стали лауреатами VI Международного фестиваля Правильного кино, итоги которого подвели в Музее Победы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.
«Музей Победы подвел итоги VI Международного фестиваля Правильного кино. Торжественная церемония закрытия прошла в кинотеатре “Поклонка”. На заключительном мероприятии в музее на Поклонной горе наградили авторов лучших работ, победителями стали картины из России, Китая, Италии и Республики Беларусь», — говорится в сообщении.
Гран-при смотра получил фильм «Двое в одной жизни, не считая собаки» режиссера Андрея Зайцева. Лента рассказывает о пожилых жителях Санкт-Петербурга, переживших в детстве Великую Отечественную войну. В номинации «Лучший игровой фильм» победила итальянская драма «Неаполь — Нью-Йорк». Лучшим документальным фильмом признана российская картина «Путь» режиссера Светланы Музыченко, а лучшим анимационным фильмом стал китайский мультфильм «Кунг-фу кот».
Награды также получили фильмы «Иваново дело» (лучшая режиссура), «Кресты» (лучший игровой короткометражный фильм), «Кот Васька. О жизни в блокадном Ленинграде» (лучший анимационный короткометражный фильм), «Надя, вперед!» (лучший документальный короткометражный фильм) и «Виктория» (номинация «Герои нашего времени»). Специальным призом Музея Победы отмечен фильм «Судоплатов. Хроники тайной войны глазами очевидца», спецприз экспертного жюри получила картина «Спасение Архангела Михаила».
Всего в конкурсную программу вошли 67 фильмов, отобранных из почти 500 заявок. Внеконкурсная программа включила 55 картин. Помимо Москвы, показы прошли в Красногорске, Жукове, Донецке, Перми, Калининграде и Якутске, а также за рубежом — в Белоруссии, Казахстане, Таджикистане, Канаде и Бельгии.
О фестивале.
Фестиваль прошел при поддержке Министерства культуры РФ и был приурочен к 81-й годовщине Победы. Организаторами выступили Музей Победы и ООО «ТМ-Фильм».
