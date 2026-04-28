Филипп Киркоров направит средства от продажи мерча приютам для собак

На концерте в Нижнем Новгороде певец поделился откровениями о своем питомце.

Источник: Комсомольская правда

Филипп Киркоров направит часть средств от продажи своего мерча на помощь собачьим приютам. Об этом поп-король сообщил во время концерта в Нижнем Новгороде 28 апреля.

— Часть средств от продажи моего мерча пойдет на помощь приютам для собак. Им очень нужна помощь, нужны средства на корм, так как нет возможности правильно содержать животных, — рассказал певец. — Многих собак пытаются усыпить непутевые хозяева и вот добросовестные люди организуют эти приюты на общественных началах. Конечно, им надо помогать. Я это делаю по мере своих возможностей. Часть прибыли с тех футболок, что вы приобретете, пойдет собачкам. У меня у самого недавно появился четвероногий друг — маленький-маленький Леонардо. У меня всю жизнь были собаки, и я очень люблю животных. Так что давайте помогать!