Кучеров снова против Макдэвида. Хоккеисты поспорят за приз от профсоюза НХЛ

Кучеров признавался лучшим по версии профсоюза игроков в 2019 и 2025 годах, рекордсменом среди финалистов является Макдэвид, который выигрывал этот приз четыре раза (2017, 2018, 2021, 2023) и может догнать по этому показателю Уэйна Гретцки. Кучеров в этом сезоне еще в октябре в матче с «Анахаймом» набрал 1000-е очко в карьере, достигнув этой цифры быстрее всех из россиян (за 809 матчей) и став по этому показателю четвертым среди хоккеистов, родившихся не в Северной Америке. Кучеров является лучшим ассистентом в истории «Тампы» в регулярных сезонах (723), занимает второе место в списке снайперов (401) и бомбардиров (1 124) команды. В прошедшем регулярном чемпионате рекордным для россиянина выдался отрезок с 20 декабря по 12 января, когда он набрал в 10 матчах 25 очков (10 + 15).