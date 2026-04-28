Кучеров снова против Макдэвида. Хоккеисты поспорят за приз от профсоюза НХЛ

Также на приз «Тед Линдсей эворд» претендует Маклин Селебрини.

ТАСС, 28 апреля. Нападающий «Тампы» Никита Кучеров вошел в число финалистов в борьбе за приз лучшему игроку по версии профсоюза игроков Национальной хоккейной лиши (НХЛ) по итогам сезона.

Параллельно с розыгрышем Кубка Стэнли НХЛ начала объявлять финальные тройки претендентов на индивидуальные награды. Первыми были объявлены финалисты в борьбе за «Тед Линдсей эворд» — приз, который раньше назывался «Лестер Пирсон эворд» и вручается по итогам голосования среди членов профсоюза. За эту награду Кучеров поспорит с Коннором Макдэвидом («Эдмонтон») и Маклином Селебрини («Сан-Хосе»).

Селебрини, выбранный под первым номером на драфте НХЛ 2024 года, в минувшем регулярном чемпионате с 115 очками (45 голов + 70 результативных передач) занял четвертое место в списке бомбардиров и в споре за «Тед Линдсей эворд» оттеснил ставшего третьим по количеству набранных очков Натана Маккиннона из «Колорадо». Гонку бомбардиров и, следовательно, «Арт Росс трофи» в шестой раз выиграл Макдэвид, набрав 138 очков.

Макдэвид может сравняться с Гретцки.

Кучеров признавался лучшим по версии профсоюза игроков в 2019 и 2025 годах, рекордсменом среди финалистов является Макдэвид, который выигрывал этот приз четыре раза (2017, 2018, 2021, 2023) и может догнать по этому показателю Уэйна Гретцки. Кучеров в этом сезоне еще в октябре в матче с «Анахаймом» набрал 1000-е очко в карьере, достигнув этой цифры быстрее всех из россиян (за 809 матчей) и став по этому показателю четвертым среди хоккеистов, родившихся не в Северной Америке. Кучеров является лучшим ассистентом в истории «Тампы» в регулярных сезонах (723), занимает второе место в списке снайперов (401) и бомбардиров (1 124) команды. В прошедшем регулярном чемпионате рекордным для россиянина выдался отрезок с 20 декабря по 12 января, когда он набрал в 10 матчах 25 очков (10 + 15).

В этом году россиянин стал номинантом на «Тед Линдсей эворд» в четвертый раз, попадая в список трех финалистов третий год подряд. Прошлогодний трофей Кучеров выиграл, став лучшим бомбардиром регулярки с 121 очком. По логике вещей, обладателем трофея наверняка станет Макдэвид, учитывая победу канадца в споре бомбардиров в этом году, достижения отметки в 800 голевых передач за карьеру и 1 200 очков за 784 матча (быстрее него столько же баллов набирали только Гретцки и Марио Лемье). Хотя два года назад трофей достался не Кучерову, выигравшему тогда «Арт Росс трофи», а Маккиннону.

Из россиян, помимо Кучерова, награду выигрывали Александр Овечкин (трижды), Евгений Малкин и Сергей Федоров (по разу). Всем упомянутым отечественным хоккеистам доводилось выигрывать «Тед Линдсей» в тот же год, что и «Харт трофи» — приз самому ценному игроку регулярного сезона.

Помимо Кучерова, на пару индивидуальных наград по итогам сезона уже претендует и Овечкин. Капитан «Вашингтона», чей контракт с клубом истекает этим летом, может выиграть «Билл Мастертон трофи» (приз за спортивное мастерство и верность хоккею) и «Кинг Клэнси трофи», который вручается хоккеисту за пример на льду и в общественной жизни.

Уже в течение этой и последующих недель станут известны по три номинанта в борьбе за остальные индивидуальные призы. В частности, 29 апреля станут известны претенденты на «Везина трофи» (лучшему вратарю), здесь стоит ожидать соперничества российских голкиперов. 5 мая будут известны хоккеисты, которые поспорят за «Колдер трофи» (лучшему новичку), в списке трех финалистов должен оказаться лучший бомбардир среди новичков Иван Демидов из «Монреаля». 8 мая будет названа тройка претендентов на «Харт трофи», где многие надеются увидеть Кучерова.