Вечерний@Калининград: призрачные субсидии, собачья жизнь и палитра прошлого

Справедливость этих подозрений во вторник подтвердила Росавиация своим ответом на запрос «Нового Калининграда». Впрочем, начинается этот самый ответ, что называется, «за здравие». В частности, ведомство заявляет, что вопрос допфинансирования программы субсидирования был рассмотрен федеральной комиссией «в приоритетном порядке» и решен «положительно». Однако дальше следуют те самые детали, в которых кроется сами знаете кто. Отчитавшись, что «дополнительные средства на перевозки по калининградским направлениям выделены авиакомпании S7 (“Сибирь”)», Росавиация почему-то «позабыла» уточнить, о какой, собственно, сумме идет речь. При этом мониторинг показал, что субсидированные билеты у данной компании сегодня можно найти только на точечные даты. В частности, на июль из Москвы в Калининград их нет, но пока еще можно в определенные дни «улететь задешево» из Калининграда в столицу. Правда, обратно, скорее всего, придется возвращаться отнюдь не по «льготной» цене. Возникает подозрение, что выделенное компании S7 допфинансирование либо пока не дошло до адресата, либо оказалось более чем скромным. Возможно, именно поэтому Росавиация проигнорировала вопрос о сумме, предусмотренной для финансирования социальной программы на калининградском направлении.