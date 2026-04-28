Детский центр «Орленок» в Туапсинском районе продолжает работу в штатном режиме

КРАСНОДАР, 28 апреля. /ТАСС/. Всероссийский детский центр (ВДЦ) «Орленок», который находится в Туапсинском районе Краснодарского края, продолжает работу в штатном режиме. Угрозы для здоровья детей, их отдыха и безопасности нет, сообщается в Telegram-канале «Орленка».
«ВДЦ “Орленок” продолжает работать в штатном режиме, обеспечивая все условия для качественного детского отдыха. Угрозы для здоровья детей, их отдыха и безопасности нет», — говорится в сообщении.
Уточняется, что центр находится в часе езды от Туапсе, что обеспечивает удаленность от местной промышленной и транспортной инфраструктуры. На территории центра ситуация полностью соответствует санитарно-гигиеническим нормам.
По данным пресс-службы, запаха гари или нефтепродуктов не зафиксировано. В морской воде нет следов нефтяного или иного загрязнения, пляжи остаются чистыми. Кроме того, территория «Орленка» находится под постоянным наблюдением.
Ранее из-за атаки БПЛА в Туапсе произошел масштабный пожар на НПЗ. Для безопасности жителей домов, расположенных рядом с НПЗ, эвакуировали в пункт временного размещения, оборудованный на базе школы. Из-за сильного пожара в атмосферу поступают продукты горения, жителям рекомендовано пользоваться масками и респираторами.