Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Детский центр «Орленок» в Туапсинском районе продолжает работу в штатном режиме

Угрозы для здоровья детей, их отдыха и безопасности нет.

КРАСНОДАР, 28 апреля. /ТАСС/. Всероссийский детский центр (ВДЦ) «Орленок», который находится в Туапсинском районе Краснодарского края, продолжает работу в штатном режиме. Угрозы для здоровья детей, их отдыха и безопасности нет, сообщается в Telegram-канале «Орленка».

«ВДЦ “Орленок” продолжает работать в штатном режиме, обеспечивая все условия для качественного детского отдыха. Угрозы для здоровья детей, их отдыха и безопасности нет», — говорится в сообщении.

Уточняется, что центр находится в часе езды от Туапсе, что обеспечивает удаленность от местной промышленной и транспортной инфраструктуры. На территории центра ситуация полностью соответствует санитарно-гигиеническим нормам.

По данным пресс-службы, запаха гари или нефтепродуктов не зафиксировано. В морской воде нет следов нефтяного или иного загрязнения, пляжи остаются чистыми. Кроме того, территория «Орленка» находится под постоянным наблюдением.

Ранее из-за атаки БПЛА в Туапсе произошел масштабный пожар на НПЗ. Для безопасности жителей домов, расположенных рядом с НПЗ, эвакуировали в пункт временного размещения, оборудованный на базе школы. Из-за сильного пожара в атмосферу поступают продукты горения, жителям рекомендовано пользоваться масками и респираторами.

