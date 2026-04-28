Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МЧС Куренков: утечек нефтепродуктов с НПЗ в Туапсе больше нет

Глава МЧС Александр Куренков назвал контролируемой обстановку в Туапсе.

Источник: Аргументы и факты

Утечек нефтепродуктов после пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Туапсе больше нет, сообщил глава МЧС Александр Куренков, пишет ТАСС.

«Сейчас излияние нефти не происходит. Это все остановлено», — сообщил он.

При этом Александр Куренков отметил, что ситуация с пожаром находится под контролем. Он добавил, что сводная группировка из 40 водолазов прибудет в город для обследования Черного моря на предмет вероятных утечек нефтепродуктов.

Как сообщалось ранее, в ночь на 28 апреля украинские силы атаковали Туапсе в третий раз за месяц. В городе вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Местных жителей призвали по возможности не выходить на улицу.

По словам главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева, ситуация в Туапсе остается сложной, но полностью контролируемой.