NASA: США уступят КНР в лунной гонке, если не преобразуют космическую программу

По словам Айзекмана, НАСА необходимо «внедрять изменения», а также «унифицировать подход, восстанавливать ключевые компетенции и мышечную память». «Одно дело — пытаться угодить всем в те десятилетия, когда у нас не было геополитического соперника, который мог конкурировать с нами в космосе. Но если мы сохраним сейчас этот подход, то никто рад не будет, потому что мы увидим, как тайконавты высадятся на Луну раньше нас», — заявил глава NASA.