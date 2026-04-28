В Волгограде вечером 28 апреля объявили беспилотную опасность

Режим беспилотной опасности объявили в Волгоградской области сегодняшним вечером.
Об угрозе новой атаки БПЛА самолётного типа жителей региона предупредили в 22:43. Горожан вновь попросили не подходить к окнам и быть осторожными на открытых участках улиц.
О возможном налете украинских дронов волгоградцев оповещали и в ночь с понедельника на вторник. Уже утром стало известно, что дежурные расчёты ПВО действительно сбивали в регионе смертоносные летательные аппараты. Их точного количества в Минобороны не называли, уточнив лишь, что всего над атакованными территориями страны уничтожили 186 беспилотников.
Фото Андрея Поручаева.
