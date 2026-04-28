HT: Индия получит четвёртую батарею С-400 из РФ в середине мая

Индия получит четвёртую батарею С-400 из Российской Федерации в середине мая текущего года, информирует Hindustan Times.
По данным издания, пятую батарею Нью-Дели получит в ноябре.
«Правительство Индии планирует закупить в РФ ещё пять батарей С-400. Это происходит несмотря на требование Соединённых Штатов отказаться от закупок вооружений», — говорится в публикации.
Напомним, в марте Совет по оборонным закупкам Минобороны Индии одобрил приобретение дополнительных зенитно-ракетных систем С-400.
В ведомстве заявили, что системы С-400 предназначены для противодействия воздушным целям дальнего радиуса действия, которые представляют угрозу для жизненно важных районов.
Системы С-400 уже состоят на вооружении ВС Индии. В 2018 году Нью-Дели заключил контракт на поставку пяти дивизионов С-400 на сумму 5,43 миллиарда долларов.